Областная общественно-политическая газета
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28.12.2016
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Происшествия
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Утром в Рязанской области столкнулись две легковушки

ДТП произошло сегодня рано утром на 167 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в деревне Высокое Рыбновского района. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 05.30. По уточненной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

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