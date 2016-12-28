Утром в Рязанской области столкнулись две легковушки

ДТП произошло сегодня рано утром на 167 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в деревне Высокое Рыбновского района. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 05.30. По уточненной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.