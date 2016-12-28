В Рязанской области проходят предновогодние ярмарки

Сайт правительства области сообщает, что вчера, 27 декабря, в Рязани стартовали предновогодние ярмарки. Они проходят на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ». На них представлен широкий ассортимент продуктов питания от рязанских товаропроизводителей. Предпраздничные ярмарки пройдут сегодня, завтра и 30 декабря.

В субботу, 24 декабря, на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. Торговлю осуществляли 196 товаропроизводителей, которые представили продукцию на 316 местах. Реализовано 7,4 т мяса и мясной продукции, 15,7 т молока и молочных продуктов, 8 т хлеба и хлебобулочных изделий, 9 т картофеля и 5,1 т овощей.