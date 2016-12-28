В Рязанской области раскрыли кражу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение о том, что из подъезда жилого дома в поселке Кадом злоумышленник украл велосипед. Выяснилось, что 35-летний местный житель приехал в гости к приятелю и оставил свой велосипед в подъезде. Когда мужчина решил возвращаться домой, велосипеда на месте не оказалось. Поначалу пострадавший пытался сам найти пропавшее транспортное средство, но не смог и обратился в полицию.

Стражи правопорядка опросили жителей поселка и установили, в каком направлении уехал злоумышленник. Позже, в поселке полицейские заметили велосипедиста. Мужчину остановили. Вскоре выяснилось, что 32-летний житель Кадомского района причастен к краже велосипеда. Полицейские выяснили, что накануне он выпил спиртного с приятелем, а когда возвращался домой, то устал идти пешком и воспользовался чужим велосипедом.