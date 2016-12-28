Три автомобиля столкнулись на дороге в Рязанской области

Как сообщает сайт регионального управления МВД России, ДТП произошло вчера в 13.35 в Александро-Невском районе на 334-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон». Автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 39-летний житель Тамбовской области, выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовой автомобиль «МAN». Во время обгона «Мерседес» зацепил грузовик и столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем «DAF». В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы и был госпитализирован.