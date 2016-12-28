В праздничные дни изменится режим работы отделений почтовой связи Рязанской области

Как сообщает пресс-служба «Почты России», главпочтамт Рязани (отделение 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49) будет работать 31 декабря до 17-00 и 6 января до 21-00.

Режим работы остальных отделений почтовой связи:

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года – выходные.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.