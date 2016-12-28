Пятеро рязанцев удостоены ежегодной премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры»

Сегодня в областной библиотеке имени Горького на расширенном заседании коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области вручили награды лауреатам ежегодной региональной премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры».

В номинации «Народное пение» победителями стали руководитель любительского коллектива «Песня Русская» из Ермишинского района Ольга Мирошкина и художественный руководитель песенно-инструментального ансамбля «Отрада» ДК «Приокский» Елена Покидова. В номинации «Народная музыка» награду получила руководитель народного коллектива «Русская миниатюра» из Пронского района. Две награды отправились в город Касимов: руководитель хореографического ансамбля «Юность» Галина Романова стала победителем в номинации «Народный танец», а руководитель детского вокального ансамбля «Княженика» Лариса Щербакова получила премию в номинации «Традиционная народная культура».