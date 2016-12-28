В Рязани вручили премию имени Я.П. Полонского в области литературы
Сегодня награды были вручены на заседании расширенной коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области. В номинации «За прозаические произведения» победителем стал писатель-фронтовик, Почетный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. Премия присуждена ему за собрание сочинений в девяти томах. «За поэтические произведения» награду получил автор сборника «Божьи воды» Сергей Панферов. В номинации «Историко-документальная проза и публицистика» премию вручили Александру Потапову за книгу «Шацкие легенды и были: историко-краеведческие очерки».
28 декабря 2016