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В Рязани вручили премию имени Я.П. Полонского в области литературы

Ежегодная премия имени Якова Полонского была учреждена правительством Рязанской области в 2008 году и предусматривает денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей для каждого лауреата