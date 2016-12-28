В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок

Губернаторские елки в регионе проходят с 26 декабря по 6 января. Очередной такой праздник состоялся сегодня в областном драмтеатре. На него собрались около 600 ребят из Рязани и районов области. Это одаренные дети, юные победители конкурсов, фестивалей, олимпиад, дети из малообеспеченных семей, интернатных учреждений. Для ребят было подготовлено новогоднее представление с участием сказочных героев, открытки и подарки.

Поздравить детвору с Новым годом пришел губернатор Олег Ковалев. Он пожелал ребятам получить подарки, о которых они мечтали; активно провести новогодние каникулы – покататься на санках, лыжах и коньках.