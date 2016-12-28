На юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная России с рязанцами в составе одержала победу над сборной Латвии

После проигранного канадцам поединка (3:5) в своем втором матче россияне встретились со сборной Латвии. В каждом периоде они забрасывали в ворота соперников по три шайбы и в итоге одержали убедительную победу – 9:1. Напомним: в составе российской сборной выступают представители хоккейного клуба «Рязань» – вратарь Антон Красоткин, полевые игроки Денис Алексеев и Данил Юртайкин.

29 декабря (начало – в 23.30, время московское) наша дружина встретится со сборной США, 1 января (4.00) – с хоккеистами Словакии. В групповых соревнованиях надо занять место не ниже четвертого, после чего восемь сильнейших коллективов в турнире плей-офф продолжат борьбу за медали. Если учесть, что в группе – пять команд, с этой задачей сборная России уже справилась – обеспечила себе место в четвертьфинале.

Стоит отметить, что все матчи молодежного чемпионата мира проводятся на главных ледовых аренах Канады – в Монреале (хоккейный Дворец вмещает 18300 зрителей) и Торонто (21273).