В России шведский футбольный вратарь провел мастер-класс в детско-юношеской спортивной школе «Золотые купола»

Ежегодно в межсезонье навещает свою футбольную «альма-матер» теперь уже признанный за рубежом рязанский голкипер Евгений Кобозев. Сейчас рязанец – игрок шведского клуба «Йенчепинг». В детско-юношеской спортивной школе «Золотые купола» под руководством тренера Вячеслава Петровича Казакова он делал первые шаги, а затем стремительно рос в мастерстве. В его спортивной карьере – победы в первенстве Рязани и кубке города среди детей в составе команды «Золотые купола», успешные выступления в юношеском первенстве Москвы за столичных торпедовцев (ФШМ), в составе сборной России – участие в молодежных чемпионате Европы и Кубке содружества. В российском футболе выпускник ДЮСШ «Золотые купола» выступал за «Тосно», куйбышевские «Крылья Советов» и «Уфу».

По традиции в товарищеском матче встретились футболисты 1990 года рождения и более младшей возрастной группы, все они – воспитанники Вячеслава Петровича Казакова. В старшей команде вместе с Евгением Кобозевым выступали его товарищи по команде – ставшие известными на Рязанщине игроки Олег Тарасов, Дмитрий Кубынин, Павел Таекин, Денис Мысин, Федор Савушкин, Герман Грошев…

Проигравших в этом поединке не было: мастер-класс, который преподал Евгений Кобозев, к слову, выступавший на необычной для себя позиции – в нападении, пойдет на пользу юным футболистам. Со временем лучшие из них постучатся в главную дружину нашей области – команду мастеров, а кому-то, как Евгению Кобозеву, удастся сыграть и за рубежом.