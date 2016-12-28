Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества

На елку главы администрации Рязани для одаренных детей пригласили 250 ребят. Это победители областных, всероссийских, международных конкурсов, школьных олимпиад. Ребята усердно занимались творчеством и учебой в этом году и заслужили право хорошо повеселиться. В начале праздника театральные, танцевальные и песенные коллективы ДДТ показали спектакль «Пять минут, или Украденное время», который включал в себя не только постановку, но и концертные номера.

После спектакля вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили большой хоровод. В конце праздника каждый школьник получил сладкий подарок от новогодних волшебников.