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28.12.2016
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Общество
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Рязанцы могут поучаствовать в социальном проекте «Помощь инвалидам»

Рязанцы могут поучаствовать в социальном проекте «Помощь инвалидам»

Уважаемые друзья. Скоро Новый год, и много людей нуждается в нашей помощи. В Рязани создан социальный проект «Помощь инвалидам», и Федерация бильярдного спорта Рязани стала участником этого доброго и нужного дела.

Мы общими усилиями хотим помочь взрослым и детям с ограниченными возможностями. Если у вас будет желание сделать немного легче и лучше очень сложную жизнь таких людей, помогите им! Телефон организационного отдела социального проекта 35-41-88.

Руководитель Федерации бильярдного спорта Рязани Вадим Захаров

Помощь требуется семье Алисы Дольской. Девочке совсем недавно исполнился годик. Ее мама, Елена Дольская, рассказывает, что в начале беременности, в первом триместре, были две угрозы прерывания (лежала на сохранении два раза). «Однако врачи не предвещали, что у развивающегося по норме плода уже существует наследственное генетическое заболевание, – вспоминает Елена. – Дочка родилась доношенной (3800 кг, 56 см). Я сразу в роддоме заметила, что глазницы (орбиты) асимметричные, да и лобик с правого боку отличается от левого бока».

Заведующий детским отделением роддома и педиатр настоятельно порекомендовали пройти дальнейшее обследование и тем самым установить диагноз ребенка. Дочку перевели в Рязанскую областную детскую клиническую больницу им. Дмитриевой, в отделение патологии новорожденных детей. Там провели исследования (в том числе магнитно-резонансную томографию и компьютерную томографию), вследствие чего и был определен диагноз – краниосиностоз (преждевременное сращение костей черепа).

«Генетик посоветовал нам обратиться за консультацией в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии, – говорит Елена. – Там нас успокоили, что всё еще можно исправить и что мы вовремя обратились, поскольку чем раньше по возрасту провести оперативное лечение, тем лучше будет для роста мозга и сохранения зрения».

В шесть месяцев Алисе была сделана реконструктивная краниопластика с использованием рассасывающихся пластин. Средства на эту операцию помог собрать благотворительный фонд. Такие пластины позволяют ребенку избежать повторной операции по их снятию.

«Операция оказалась настолько сложной, и врач пояснил нам, что в один этап проводить очень опасно для ребенка, объем выполняемой работы слишком велик, и в три – четыре года необходимо будет провести еще одну операцию с применением тех же самых рассасывающихся пластин», – продолжает Елена.

В Москве маленькой Алисе был поставлен окончательный диагноз – синдром Крузона. Это весьма редкое заболевание, оно наблюдается у одного из 65 тысяч новорожденных. Данный синдром сопровождается не только краниосиностозом (как нам определили в Рязани), но и симметричным экзорбитизмом, недоразвитием верхней челюсти, по исправлению которой планируется у Алисы оперативное лечение, но уже в более взрослом возрасте (семь – восемь лет), если не будет до этого времени дыхательных расстройств. Данная операция проводится с использованием дистракционного аппарата, который позволяет не только увеличить объем черепа, но и одновременно выдвинуть лобную кость и верхнюю челюсть на величину, необходимую для нормализации дыхания.

Через два месяца после операции, проведенной в Москве, Алисе установили инвалидность. Сейчас шов на ее голове настолько ровный, что под волосами не виден, золотые руки челюстно-лицевых хирургов идеально сделали свою работу.

Сегодня психомоторное развитие Алисы соответствует ее возрасту, лишь небольшое отклонение в мышечном развитии. «Она с каждым днем становится все умнее, уже самостоятельно встает на ноги, ходит у опоры, показывает, какая Алиса большая, играет в «ладушки», любит «читать» книжки, говорит несколько слогов и слов, делает простые танцевальные движения под музыку. Будем надеяться, что в будущем у нас все получится!» – говорит Елена.

Она вместе с супругом, помимо Алисы, воспитывает старшую дочку. В семье Дольских работает только папа, поэтому материальная поддержка на лечение больного ребенка была бы не лишней.

Фото из архива семьи Дольских

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