153 рязанские семьи, проживающие в 18 аварийных жилых домах, получили ключи от новых квартир

Губернатор Олег Ковалев вручил ключи от новых квартир жителям Рязани, получившим благоустроенное жилье в новом доме на улице Бирюзова по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы

Дом № «6 Б» на улице Бирюзова по-своему уникальный. В каждой квартире здесь установлены газоанализаторы, при централизованной системе отопления у жильцов есть возможность индивидуально регулировать подачу тепла в каждую квартиру, стояки отопления «убраны» в пол, что делает его теплым в зимний период. Строительная компания «Лидер» приступила к возведению дома в марте этого года. Построить здание и передать собственникам полностью готовые к заселению квартиры, то есть с внутренней отделкой, удалось всего за 9 месяцев. Общая стоимость приобретенных для переселяемых жилых помещений составила 189,8 млн. рублей, из которых 99 миллионов выделила Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ, 50,1 миллиона рублей – областной бюджет и 40,7 миллиона рублей – средства бюджета областного центра.

– Дом построен качественно, по современным стандартам. Этим домом мы досрочно завершаем программу переселения граждан из аварийного фонда. Сейчас рассматривается вопрос о выделении на 2017 год дополнительных средств, чтобы еще часть рязанцев, проживающих в ветхих, аварийных домах, могли в следующем году получить новые, хорошо обустроенные, современные квартиры, – отметил Олег Ковалев.