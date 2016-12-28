В Новогоднюю ночь в Рязани изменится режим работы и схема маршрутов общественного транспорта

Как сообщает сайт администрации города, в Новогоднюю ночь муниципальный общественный транспорт будет работать до 03.30 1 января 2017 года. Движение городского пассажирского транспорта в районе, прилегающем к площади Победы, будет организовано по следующей схеме:

- троллейбусы маршрутов №№1, 8, 9, 10, 16, 17 при движении из Московского района будут следовать до разворотного круга на остановке «ТД Барс»;

-троллейбусы маршрутов №5 будут следовать по улице Вокзальной через железнодорожный вокзал «Рязань-1»;

- автобусы маршрутов №№4, 13, 15, 18, 21, 24:

при движении в центр города после остановки «ТД Барс» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «Дом художника» по обычному маршруту;

При движении из центра города после остановки «Дом художника» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «ТД Барс» по обычному маршруту;

- автобусы маршрутов №№1, 5, 7:

при движении из центра города после остановки «Дом художника» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1» до разворотного круга на остановке «Вокзал Рязань-2»;

при движении в центр города от разворотного круга на остановке «Вокзал Рязань-2» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «Дом художника» по обычному маршруту;

- автобусы маршрутов №№31, 41, 47, 53, 57, 66, 68, 73, 75, 87, 88, 91:

при движении в центр города после остановки «ТД Барс» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «Дом художника» по обычному маршруту;

при движении из центра города после остановки «Дом художника» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «ТД Барс» по обычному маршруту;

- автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 80, 82, 95:

при движении со стороны Московского шоссе после остановки «ТД Барс» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее от остановки «УРТ» по обычному маршруту;

при движении в сторону Московского шоссе после остановки «Музучилище» следуют по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной через железнодорожный вокзал «Рязань-2», далее от остановки «ТД Барс» по обычному маршруту;

- автобусы маршрута №77:

при движении в центр города после остановки «Вокзал Рязань-2» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от ООТ «Дом художника» по обычному маршруту;

при движении из центра города после остановки «Дом художника» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от остановки «Вокзал Рязань-2» по обычному маршруту;

- автобусы маршрута №49:

при движении в центр города после остановки «Фабрика «Рязанские узоры» следуют по улицам Высоковольтной, Дзержинского, далее от остановки «Гостиница Первомайская» по обычному маршруту;

при движении из центра города после остановки «Гостиница Первомайская» следуют по улицам Дзержинского, Высоковольтной, далее от остановки «Фабрика «Рязанские узоры» по обычному маршруту.