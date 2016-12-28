Первые выборы в Рязанской области в 2017 году пройдут весной

12 марта 2017 года в Шиловском районе пройдут дополнительные выборы депутата Шиловской районной Думы по одномандатному избирательному округу №8.

Областная избирательная комиссия на заседании 28 декабря дала разрешение территориальной избирательной комиссии Шиловского района на открытие счета для подготовки и проведения местных выборов.

Как пояснил секретарь облизбиркома Сергей Скобелев, решение о назначении выборов было принято территориальной избирательной комиссией 13 декабря. Оно связано с тем, что депутат досрочно сложил с себя полномочия. Дополнительные выборы по правилам должны быть проведены в течение года с этого момента. Если дожидаться единого дня голосования в сентябре 2017 года, уложиться в срок не получится. Поэтому выборы назначены на март.