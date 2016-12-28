Главная хоккейная команда Рязанской области без игры получила три очка в чемпионате России

Из-за финансовых проблем саратовский «Кристалл» снялся с чемпионата России среди клубов Высшей хоккейной лиги. Команды ВХЛ успели провести с саратовцами матчи первого круга («Рязань» на своем льду одержала победу над «Кристаллом»), а во второй половине соревнований все соперники без игры получат по три очка. Только что «запланированные» очки в свой актив записала наша дружина.

Таким образом, Новый год подопечные Алексея Алексеева встретили на четырнадцатом месте в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая занимающим тринадцатую позицию динамовцам из Санкт-Петербурга. Напомним, в турнир плей-офф, завершающую стадию соревнований, где проигравший будет выбывать из борьбы за награды, выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших.

Даже без трех основных хоккеистов: вратаря Антона Красоткина, полевых игроков Дениса Алексеева и Данила Юртайкина, которые сейчас в Канаде в составе сборной России принимают участие в юниорском чемпионате мира, «Рязань» имеет реальные шансы выйти в плей-офф и побороться за медали турнира высшей хоккейной лиги.