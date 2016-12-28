В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Восход СУ-2» и «Автоимпорт» лидирует

В восьмом туре касимовский «Восход СУ-2» во встрече с рязанским «Витязем» добился убедительного превосходства – 8:4. В команде-победительнице пять голов забил Эдуард Султанаев, он вышел на первое место в споре снайперов рязанской НХЛ по системе «гол+пас». Следом за «Восходом СУ-2» идет «Автоимпорт», победивший команду «Сокол» – 7:2. Отличились капитан «Автоимпорта», официальный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов и Сергей Прудников, забросившие по две шайбы. Третий результат – у «Империи», одержавший крупную победу над хоккеистами «ВДВ-Рязань» – 13:2.

Остальные матчи очередного тура завершились так: «Держава» – «Сталькомплект» – 1:1, «Шкода-Рязань» – «Динамо» – 1:1, «Энергия» – «Сасово» – 2:2, «Здоровье» – «Лесной» – 2:0, ХК «Рыбное» – ХК «Дядьково» – 3:4.

Сегодня в 21.30 на лед тренировочной арены Дворца спорта «Олимпийский» выйдут ХК «Дядьково» и ХК «Сасово», остальные поединки девятого тура состоятся в 2017 году. На транировочной арене «Олимпийского» 11 января сыграют «Шкода – «Рязань» и «Автоимпорт» (начало – в 21.00), «Империя» и «Здоровье» (23.45), 13 января – «Сокол» и «Сталькомплект» (23.55), 14 января на главной арене встретятся «ВДВ-Рязань» и «Восход СУ-2» (22.45), на следующий день «Энергия» и ХК «Лесной» (22.30).