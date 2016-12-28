«Снежная карусель» в одном из микрорайонов Рязани изменит схему движения пассажирского транспорта
Как сообщает сайт администрации города, 1 января с 00.20 до 01.30 на ул. Новоселов будет ограничено движение транспорта.
Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:
- троллейбусы маршрута №2 в сторону Депо №3 следуют до пл. Театральной и обратно;
- троллейбусы маршрутов №№3, 13 в сторону Дашково-Песочни следуют до разворотного круга на пл. Попова и обратно в город.
- автобусы маршрутов №№6, 8, 16:
при движении в сторону центра города после ООТ «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по обычному маршруту;
при движении из центра города после ООТ «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
- автобусы маршрутов №№17, 22:
при движении из центра города после ООТ «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
при движении в сторону центра города после ООТ «ул. Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по обычному маршруту.
- автобусы маршрутов №№31, 32, 33, 47, 53, 55, 65, 66, 96, 98, 99:
при движении в сторону центра города после ООТ «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по обычному маршруту;
при движении из центра города после ООТ «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
- автобусы маршрута №77:
при движении из центра города после ООТ «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
при движении в сторону центра города после ООТ «ул. Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от ООТ «Касимовское шоссе» по обычному маршруту;
- автобусы маршрутов №№34, 60, 80:
при движении из центра города после ООТ «Депо №3» следуют по улицам Зубковой, Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
при движении в сторону центра города после ООТ «Сбербанк» следуют по улице Зубковой, далее от ООТ «Депо №3» по обычному маршруту;
- автобусы маршрутов №№57, 85:
при движении из центра города после ООТ «Депо №3» следуют по улицам Зубковой, Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по обычному маршруту;
при движении в сторону центра города следуют по обычному маршруту.
28 декабря 2016