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28.12.2016
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Общество
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В Рязани во дворе дома, пострадавшего в октябре от взрыва, прошел предновогодний праздник

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани во дворе дома, пострадавшего в октябре от взрыва, прошел предновогодний праздник
Фото: Дмитрий Осинин.

Жителей дома № 4 в 1-м Осеннем переулке в преддверии Нового года поздравили с наступающим праздником заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Небольшой праздник устроили прямо во дворе, где играла музыка.

– Этот год был сложным для всех, но вместе мы смогли справиться со многими проблемами, – отметила Елена Буняшина. – За последние месяцы вы по-соседски сдружились. Желаю вам встретить Новый год радостно. Здоровья и благополучия!

Жильцы поблагодарили за быструю работу строителей, которые в короткие сроки реконструировали пострадавшие квартиры.

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