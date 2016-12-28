В Рязани во дворе дома, пострадавшего в октябре от взрыва, прошел предновогодний праздник

Жителей дома № 4 в 1-м Осеннем переулке в преддверии Нового года поздравили с наступающим праздником заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Небольшой праздник устроили прямо во дворе, где играла музыка.

– Этот год был сложным для всех, но вместе мы смогли справиться со многими проблемами, – отметила Елена Буняшина. – За последние месяцы вы по-соседски сдружились. Желаю вам встретить Новый год радостно. Здоровья и благополучия!

Жильцы поблагодарили за быструю работу строителей, которые в короткие сроки реконструировали пострадавшие квартиры.