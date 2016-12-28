В Рождественскую ночь пассажирский транспорт будет работать во временном режиме

От остановки общественного транспорта «пл. Соборная», рядом с которой находятся Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь, в 03.15 отойдет троллейбус №1 по направлению в сторону пл. Победы.

От остановки общественного транспорта «пл. Свободы», рядом с которой расположены Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм, в сторону Цирка будут ходить троллейбусы. Троллейбус №3 отправится с остановки в 03.15, троллейбус №10 – в 03.35.

Прихожане Борисо-Глебского собора с остановки «пл. Ленина» могут уехать на троллейбусах следующих маршрутов:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: №1 – в 03.20, №3 – в 03.25, №5 – в 03.30;

маршруты троллейбусов в сторону пл. Театральной: №8 – в 03.25, №10 – в 03.10;

маршруты автобусов в сторону пл. Победы: №7 – в 02.45, №11 – в 02.56, №17 – в 03.00;

маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: №7 – в 03.06, №11 – в 03.26, №17 – в 03.38.

Прихожане Вознесенского храма с остановки «ул. Грибоедова» могут уехать на троллейбусах следующих маршрутов:

маршруты троллейбусов в сторону Дашково-Песочни: №8 – в 03.37, №10 – в 03.25;

маршрут троллейбуса в сторону центра: №3 – в 03.10;

маршрут автобуса в сторону центра: №11 – в 02.44

маршруты автобусов в сторону ТЦ «Круиз», ул. Новоселов: №11 – в 03.34, №16 – в 03.25.

Прихожане Екатерининского храма от остановки общественного транспорта «Центральный рынок» могут уехать на троллейбусах следующих маршрутов:

маршруты троллейбусов в сторону Дома художника: №2 – в 03.15, №16 – в 03.20;

маршрут автобуса в сторону Дома художника: №4 – в 02.50;

маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: №4 – в 03.24, №16 – в 03.22.

С остановок общественного транспорта «Дворец Молодежи» и «Полетаевский рынок» (храм Иоанна Кронштадтского)

маршрут троллейбуса в сторону Радиоуниверситета: №5 –в 03.10;

маршрут троллейбуса в сторону Кардиодиспансера: №5 – в 03.12;

маршрут автобуса в сторону Радиоуниверситета: №16 – в 03.10;

маршрут автобуса в сторону пос. Южный: №16 – в 02.47.

От остановок общественного транспорта «Школа», «Больничный комплекс» (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) будут ходить троллейбусы маршрутов:

маршрут троллейбуса в сторону Телезавода: №16 – в 03.58 – ООТ «Школа», в 04.00 – ООТ «Больничный комплекс»;

маршрут автобуса в сторону Телезавода: №17 – в 03.10 – ООТ «Школа», в 03.14 – ООТ «Больничный комплекс»;

маршрут автобуса в сторону центра: №17 – в 03.20 – ООТ «Больничный комплекс», в 03.22 – ООТ «Школа».

Прихожане Александро-Невского и Крестовоздвиженского храмов с остановок «Шереметьево» и «Сбербанк» могут уехать на троллейбусах следующих маршрутов:

маршруты автобусов в сторону ул. Новоселов, д. 60: №6 – в 03.03 – ООТ «Шереметьево», в 03.05 – ООТ «Сбербанк», №16 – в 03.40 – ООТ «Шереметьево», в 03.42 – ООТ «Сбербанк», №17 – в 04.05 – ООТ «Шереметьево», в 04.07 – ООТ «Сбербанк»;

маршрут автобуса в сторону центра (до ул. Новой): №6 – в 03.15 – ООТ «Сбербанк», в 03.17 – ООТ «Шереметьево».

От храма в честь Царственных страстотерпцев, остановка «Станция Дягилево» в 03.45 поедет троллейбуса № 1в сторону ул. Забайкальской.

От Никольского храма с остановки «Завод ЖБИ-2» в 03.30 отойдет троллейбус №2 в сторону Октябрьского городка, в 03.25 троллейбус №5 и в 03.40 троллейбус №2 в сторону пл. Победы.

С остановки «Цирк» (Николо-Дворянский храм) будут ходить троллейбусы следующих маршрутов:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: №3 – в 03.20, №5 – в 03.25, №10 – в 03.40;

маршруты автобусов в сторону пл. Ленина: №7 – в 02.43, №11 – в 02.54, №17 – в 02.58;

маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: №7 – в 03.08, №11 – в 03.28, №17 – в 03.40.

С остановок «Музыкальный театр» и «Николо-Ямской храм» в 03.05 отправится троллейбус №2 в сторону центра и в 02.55 автобус №6 в сторону Дашково-Песочни.

От остановки «Рязанский государственный университет» (Покровско-Татианинский храм) в 03.17 в сторону пл. Ленина отправится троллейбус №3 и в 03.37 троллейбус №10.

От остановки«Рембыттехника» (Скорбященский храм) в сторону пос. Шлаково в 03.35 отправится троллейбус №12.

От остановки «Сельхозакадемия» (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) в сторону центра в 03.05 отойдет троллейбус №17 и в 03.09 автобус №4.

От остановки«Больница им. Семашко» (Никольский храм при Больнице им. Семашко) в сторону пл. Театральной в 03.15 отойдет троллейбус №5 и в 03.35 №17. В сторону Полетаевского рынка в 03.20 – троллейбус №12.

От торгового дома «Барс» (Свято-Троицкий мужской монастырь) в сторону центра будут ходить троллейбусы: №1 –в 03.00, №8 –в 03.10, №10 – в 03.00, №16 – в 03.00, №17 – в 03.20;

в сторону Автовокзала, троллейбусы: №1 – в 03.30, №10 – в 03.50, №16 – в 03.40, №17 – в 04.00

в сторону центра в 03.18 отправится автобуса №4.

От остановки «Спорткомплекс «Чайка» (Георгиевский храм) в сторону центра будут ходить троллейбусы: №1 в 02.55, №8 в 03.00, №10 в 02.50, №16 в 02.50, №17 в 02.55.