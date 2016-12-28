Совещание по вопросам снижения административных барьеров при ведении бизнеса в Рязанской области обсудили на совещании в региональном правительстве

Сегодня губернатор Олег Ковалев провел совещание, где обсуждались вопросы снижения административных барьеров при ведении бизнеса в целях улучшения инвестиционного климата на территории региона.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, заместитель председателя правительства региона Владимир Трушкин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители ряда областных министерств и ведомств. В ходе работы обсуждались вопросы реализации в 2016 году Дорожной карты внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Губернатор Олег Ковалев обратил особое внимание участников совещания на необходимость повышения эффективности мер по поддержке малого и среднего бизнеса, процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к энергоносителям, регистрации прав собственности и постановки земельных участков на кадастровый учет. По итогам совещания подписаны соответствующие протокольные решения.

Источник: сайт правительства Рязанской области