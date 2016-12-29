Областная общественно-политическая газета
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29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Четвёртая полоса
Культура
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Юмор под бой курантов

В Рязани разыграли Новогодний Кубок КВН силовых структур и ведомств
Автор фото: Елена Серебрякова | Юмор под бой курантов
Фото автора.

На сцене Дворца молодежи сошлись представители трех министерств; Министерства обороны, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел. Их дополнили гости из Тулы, гуманитарии из РГУ им. С.А. Есенина и будущие работники агропромышленного комплекса.

За Кубок в конкурсах «Фристайл» и «Фоторазминка» сражались как опытные, так и начинающие кавээнщики. Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева представляли две команды. «Беспредельщики» порадовали зрителей миниатюрой про утренник в тюрьме, онлайн-поздравлением от Путина и советом для девушек: «Чем парни умнее, тем меньше у них подвороты на джинсах». Их коллеги по вузу, девушки из команды «Ребро Адама», сразу заявили, что парней у них нет, но «они держатся». Девочка-персик Настя за время фристайла попробовала себя в шоу «Голос», «Минуте славы», «Танцах», поразив всех своей многогранностью. В общем, «это не женщины, это беда, потому что у них в голове – ерунда», как спели критично они сами про себя, но шутками повеселили.

Члены сборной Академии ФСИН России «Капуста» удивили зрителей присутствием в команде своей Анжелины Джоли, а также рассказали, почему нельзя обращаться за помощью к бывшей девушке во время шоу «Кто хочет стать миллионером?». А завершили они выступление хип-хопом и сальто.

Рязанские десантники из команды «Умные люди» в очередной раз доказали, что они не только ловкие и сильные, но и находчивые. В своем выступлении они рассказали о нюансах конной военной подготовки, об особенностях проживания в общежитии их училища ВДВ, напомнили об ожидаемом зимнем отпуске. Не обошлось, как всегда, без появления на сцене трансформера «Русика-03».

Гуманитарии из сборной Рязанского государственного университета «Просто Есенин» порадовали видеооткрыткой, посвященной Рязани. «Это культурный город, потому что здесь родился Есенин, и одновременно – это столица ВДВ», – такие контрасты обозначили студенты РГУ. Много нового из выступления команды мы узнали о фронтмене Никите. Например, о том, что он недавно сбежал из дома. Просто хозяева вернулись.

«Сборная Тульской области» наряду с забавными миниатюрами, песней о сборной России по футболу показала яркий костюмированный ситком по мотивам «Войны и мира», переведенный «с языка Толстого на попроще».

Одна из команд запомнилась особенно. На сцену вышел кавээнщик из Тулы Сергей Терехов, обозначив себя коллективом под названием «Спасибо, Оскара не надо!». Он рассказал о том, какой сложный кастинг был в его команду, о том, как сложно найти общий язык, когда с тобой играют одни «скорпионы». В итоге Сергей по­просил ведущего игры Владимира Нечаева выступить с ним в дуэте, а напоследок показал зрителям свои детские фото.

Команда «Их разыскивает милиция», представляющая Рязанский филиал Московского университета МВД РФ имени В.Я Кикотя и Управление МВД России по Рязанской области, уже десять лет бороздит океан юмора на радость поклонникам их творчества. И в этот раз ребята и девчата в погонах шутили о профессиональном и об актуальном. Образы безответственного отца, ведущей прогноза погоды на свидании, очень опытного омоновца, глуховатых полицейских, мнительного чиновника и Жанны д’Арк попали в точку. А смайл-караоке окончательно покорило жюри.

Конкурс фоторазминки заставил игроков «шевелить извилинами» и работать на опережение соперников. Это в игре, наверное, сложнее всего. Но команды не подкачали и оставили самые емкие и веселые комментарии к предложенным фотографиям.

В итоге Гран-при Открытого Большого Новогоднего Кубка КВН силовых структур и ведомств Рязанской области получила команда «Их разыскивает милиция». Кубок организаторов достался «Сборной Тульской области». Большой Новогодний Кубок КВН получили «Умные люди». Лучшим актером признан Никита Васильев («Просто Есенин»), лучшей актрисой – Анастасия Горбачева («Ребро Адама»).

Зрители остались довольны веселым предновогодним подарком и отблагодарили участников громкими аплодисментами.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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