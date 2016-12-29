Зола превращается….

Рациональное использование всех ресурсов предприятия – правильное решение настоящего хозяйственника и предпринимателя

Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС дает второе рождение золошлаковым материалам (ЗШМ), предлагая их использование в различных отраслях

Откуда берется зола?

При сжигании углей на 1-й очереди образуются золошлаковые материалы. На Рязанской ГРЭС действует комбинированная система золошлакоудаления. Ее технологический процесс включает в себя сбор и транспортировку пневмотранспортом сухой золы, а излишки из-под котлов смываются в каналы, по которым в дальнейшем через насосные станции поступают на золоотвал.

Золоотвал занимает площадь 332,3 га, здесь более 35 миллионов тонн золошлакоматериалов. В целях защиты подземных вод от влияния золоотвала предусмотрена система дренажа для понижения уровня грунтовых вод, устройство противофильтрационного экрана из суглинков в основании золоотвала. Поступающая зола признана отходом 5 класса опасности и является не опасным отходом.

Сухая зола имеет сертификат соответствия на продукцию «Зола уноса тепловой электростанции для бетонов» от 21.08.2015.

Характеристики

В соответствии с разработанными ТУ проводятся периодические испытания на определение влаги, потери массы при прокаливании, содержание оксидов кальция, магния, сернистых и сернокислых соединений и щелочных оксидов, которые выполняются аналитическим, сертификационным и эколого-аналитическим центром «АНСЕРТЭКО». По произведенным комплексным исследованиям, зола уноса удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 25818. Ее можно использовать для ж/б, бетонных конструкций, конструкций из ячеистого бетона, изделий из тяжелого и легкого бетонов, строительных растворов и т.д.

Наши предложения для инвесторов

ПАО «ОГК-2» реализует проект «Возможности для бизнеса», в котором большое внимание уделяется использованию ЗШМ в различных отраслях. Возможна отгрузка ж/д транспортом 100 – 800 т/сут.

Применение ЗШМ в качестве сырья для производства строительных материалов и в строительстве:

– добавка к цементу, не снижающая активности материала

– компонент строительных бетонов и растворов

– приготовление специальных бетонов (пенозолобетон, газозолобетон и др.)

– изготовление легких заполнителей для бетонов (пористый материал типа керамзита, аглопорита и т.п.)

– получение самостоятельного вяжущего материала

– одни из главных утилизаторов топливных зол и шлаков – строители дорог

– в качестве сырья для химической промышленности

– добавка к глине при изготовлении кирпича, черепицы и т.д.

Мы предлагаем вашему вниманию разворот буклета об использовании золы в сельском хозяйстве и строительстве.