Областная общественно-политическая газета
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29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Третья полоса
Семья
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В ожидании праздника

Вот и прошел 2016 год. Он был непростым, тревожным, беспокойным. Но мы его пережили. В экономическом смысле год оказался не таким кризисным, как ожидалось. Рынок не рухнул в очередной раз, доллар подешевел, инфляция снизилась, все социальные обязательства государство перед нами выполнило.

Мы, конечно, в большинстве своем не можем теперь позволить себе выезд на отдых за границу, но научились отдыхать дома. Даже на территории родной области появилось немало мест, где столько всего интересного, красивого и разнообразного. А как активно занималось в минувшем году государство и общество организацией безопасного и доступного для семей с детьми детского отдыха! И продолжает этим заниматься в ожидании нового каникулярного сезона.

Мы, конечно, непросто живем в условиях затянувшегося экономического кризиса. Но мы научились противопоставлять ему свою предприимчивость, солидарность, благотворительность. Появляются новые проекты благотворительной помощи и старым, и малым, новые объединения семей с детьми, семей, в которых подрастают детки с особенностями, помогающих друг другу родителей, помогающих семьям волонтеров. Иногда кажется, что всего этого слишком много. И вот уже не вызывают доверия те, кто собирает благотворительную помощь на улицах или создает сомнительные сайты для сбора пожертвований. Мы на ходу учимся делать добро так, чтобы это приносило пользу конкретным людям, в конкретных кризисных ситуациях. Все это происходит на наших глазах и довольно быстро. Еще лет 15 назад мне казалось, что у нас никогда не будет такого широкого общественного движения, направленного на помощь людям. А оно появилось. Буквально на днях погибла в страшной катастрофе Доктор Лиза – Елизавета Глинка. Абсолютное большинство людей в нашей стране потрясено потерей. Но хочется верить, что ее благородное дело будет продолжено. У нас много самоотверженно добрых людей.

Вот уже не одно десятилетие психологи и социологи говорят о кризисе семьи, демографическом кризисе. А мы потихоньку этот кризис преодолеваем. Не так быстро, как хотелось бы, но растет рождаемость. И государство сохраняет стимулирующую рождаемость программу материнского капитала. Сокращается число детей, постоянно живущих в детских домах и интернатных учреждениях. Я могла бы привести здесь конкретные цифры, но не буду этого делать в предпраздничной заметке. Государство все возможное делает для детей, оставшихся без родителей? Наверное, не все. Но совсем недавно стояла задача всех накормить и обогреть. В прямом смысле. Сегодня приоритеты другие – взять обездоленного ребенка за руку и вывести его в жизнь, в которой не страшно, не одиноко, не безнадежно. Этим озабочены сегодня государство и общество. Не все успеваем, не все получается. Но для этого уже много делается: школы приемных родителей, программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников детских домов.

Зачем я рассказываю об этом накануне самого любимого семейного праздника – Нового года? Да затем, чтобы было понятно: мы все осознаем глубину и разнообразие проблем, в нашей жизни существующих. Но в радостные часы новогодья мы ненадолго о них забудем. Соберемся всей семьей за столом у праздничной елки, поднимем бокалы, содвинем их разом… Скажем друг другу самые добрые и светлые слова, загадаем желания. И какие-то из этих желаний сбудутся в новом году. А какие-то, может, осуществятся прямо в новогоднюю ночь. Так хочется в это верить. И ждать «сбычи мечт». И все для этого делать.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
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