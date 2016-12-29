Областная общественно-политическая газета
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29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Третья полоса
Семья
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В помощь мамам

Многодетным семьям оказали поддержку
Автор фото: Дмитрий Осинин | В помощь мамам
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья», прошла акция «Продукты в помощь маме». В ее рамках многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавались наборы, состоящие из молочных продуктов (творожков, йогуртов, молочных десертов, сметаны).

Средняя стоимость такого набора – тысяча двести рублей. Состав наименований варьировался в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» проводилась в Рязани во второй раз. В первый раз в ее рамках помощь была оказана 371 семье, во второй раз молочные наборы получили 512 семей.

Как рассказал министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, эта акция федеральная. Инициирована она российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь», который напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

«Фонд продовольствия «Русь» – это всероссийская благотворительная организация, первый в стране банк еды. Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году. «Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения.

«Ранее акция «Продукты в помощь маме» проводилась только в Москве и Московской области. Рязанская область стала одним из первых регионов, которые приняли в ней участие, – пояснил Денис Боков. – Мы подписали с «Фондом продовольствия «Русь» соглашение о сотрудничестве, и главная наша задача теперь грамотно распределить предоставленные ресурсы».

Татьяна Шарипова – многодетная мама. Она – одна из тех, кто получил продуктовый набор в рамках акции. «Очень рада, все продукты качественные и свежие. Для нашей семьи – это хорошее подспорье», – поделилась женщина.

По словам руководителя комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Оксаны Артемкиной, проводить акцию «Продукты в помощь маме» планируется регулярно, один раз в две недели. «Будем стремиться к тому, чтобы помощь получали в том числе и семьи, живущие в районах области»,– сказала она.

В проведении акции «Продукты в помощь маме» задействованы волонтеры, которые помогают социальным работникам в организационных вопросах.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
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