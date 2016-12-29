Областная общественно-политическая газета
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29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Третья полоса
Семья
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Рядом с нами

В мире любви, добра. И тишины
Рядом с нами

Алексей и Алина Лелявины из города Спасска безграничны в целеустремленности, хотя и ограничены в возможностях

В семьи Лелявиных – родители, Анна и Александр, старший сын Алексей работают, дочка Алина учится. Все как у всех, вот только понятие «тихая жизнь» для Алексея и Алины имеет особое значение…

Диагноз – глухота

Когда в семье Лелявиных появился первенец – сын Алексей, никто и подумать не мог, что у него будут проблемы со здоровьем. Ребенок развивался, как все его сверстники, только вот к году бабушка мальчика стала замечать, что Алеша не откликается, когда его зовут. Но она даже думать боялась о том, что ребенок не слышит. Мальчик рос, а семья все ждала, когда же он заговорит. Однако Алексей молчал, а если ему что-то было нужно, показывал знаками. Родители заволновались и обратились с сыном вначале к спасским врачам, потом поехали в рязанскую больницу, а оттуда их направили в Москву. Столичные доктора подтвердили диагноз: у Алексея глухота 4-й степени.

– Ни у меня в роду, ни у мужа нет слабослышащих, поэтому болезнь сына для нас была полной неожиданностью, – рассказывает Анна Лелявина. – А когда врач сообщил, что в три года Алешу нужно отдать в Рязанский специализированный круглосуточный детский сад, тут мы испытали шок. Врачи объяснили, что это необходимо для адаптации ребенка в обществе. Сколько слез я пролила из-за разлуки с сыном…

По душе спорт и творчество

Маленький Алеша тоже очень скучал по родителям. Хотя в детском саду, а потом и в школе-интернате слабослышащим ребятам скучать некогда. С ними постоянно занимаются прекрасные педагоги, воспитатели, медицинские работники. А сколько спортивных секций открыто на базе интерната! Алексей учиться не очень любил, зато спорт и творчество пришлись ему по душе. Анна с гордостью показывает многочисленные медали и объемную папку с дипломами и грамотами сына. Плаванье, греко-римская борьба, спортивный туризм, дзюдо, теннис, бег, прыжки в длину, гири, баскетбол, лыжи, футбол – это только те спортивные увлечения Алексея, в которых он добился определенных результатов. Еще он занимался танцами и даже участвовал в показе мод модельной студии при интернате, гастролировал с концертами и показами по всей стране, выступал в творческом конкурсе «Утренняя звезда».

А дома каждые выходные его ждали любимые родители, бабушки и дедушки, друзья. Они научились общаться с Алексеем, запомнив нехитрые знаки, обозначающие определенные предметы или действия. Алексей рос спокойным, открытым и добрым ребенком.

И опять все сначала

Когда Алеше исполнилось 10 лет, у Анны и Александра появился второй ребенок. Врачи сказали: будет девочка. Очень радовался и Алексей, когда родилась сестричка Алина. Он в ней души не чаял, но очень переживал, когда малышка откликалась на звуки родных, и спрашивал у мамы: «А почему она маленькая – и слышит, а я большой – и не слышу?»

Но время шло, девочка подрастала, и Анна поняла, что у Алины тоже проблемы со слухом. И опять все сначала: больницы – врачи – диагноз. Тот же, что и у Алексея.

– Тут уже врач в Москве сказал мне, что, видимо, у нас с мужем генетическая несовместимость, из-за которой наши дети не слышат, – говорит Анна.

Спокойный Алексей

Сейчас Алексею 22 года. Два года назад он окончил школу, получив вместе с аттестатом дипломы по трем специальностям: плиточник, дизайнер по рекламе, повар-кондитер, а еще – водительские права.

Тренер из школы-интерната предложил Алексею продолжить профессионально заниматься бегом, чтобы попасть в паралимпийскую сборную страны. Но для этого необходимо жить и работать в Рязани. Анна пыталась найти работу для сына в областном центре, но безрезультатно.

– И с очереди на жилье Алешу сняли, т.к. мне досталась от мамы квартира в Спасске, – переживает за сына Анна. – Адвокат сказал, что это незаконно, но мы не стали восстанавливать его в правах на жилье, хотя понимаем, что в Рязани у слабослышащих больше возможностей для общения и досуга. Хорошо хоть работу в Спасске нашли. Спасибо Евгению Семенчуку, что помог устроить сына на мебельную фабрику.

Уже больше года Алексей работает на фабрике «Риваль». Работать ему нравится, с коллегами общается с помощью жестов, и они его понимают. А еще на фабрике работает его друг Николай, тоже слабослышащий. Вместе молодые люди по выходным ездят в Рязань, во Всероссийское общество глухих, общаются с другими ребятами, смотрят фильмы. Кстати, Алексей водит машину. Он продолжает заниматься спортом, особенно любит играть в футбол.

Егоза Алина

Одиннадцатилетняя Алина, которая учится сейчас в 4-м классе в специализированной школе-интернате, пытается разговаривать. Она носит слуховой аппарат, но он ей практически не помогает. Девочка хорошо понимает по губам. На вопрос, как у нее дела, ответила: «Хорошо».

– Алина у нас егоза, – говорит Анна. – Она жизнерадостная, активная, старается успеть везде и всюду, у нее много друзей. Алина хорошо учится, ей нравится математика, она любит читать. И по дому мне помогает: убирает, посуду моет, и даже сама готовит. Когда дочка в школе-интернате, переписываемся с ней СМС-сообщениями, в «Одноклассниках». Она скучает по нам и брату и очень ждет выходных и приезда домой.

Кроме учебы, Алина танцует, занимается рукоделием, поет с помощью жестов. И спортом увлекается, она занимала призовые места в кроссе и в прыжках в высоту. Зимой любит кататься на коньках, а летом ее и дома-то не застанешь: то убежит купаться, то на велосипеде катается, то на роликах. «Еще Алина любит себя фотографировать», – подсказывает нам Алексей, улыбаясь сестре.

– Наши дети внимательные, заботливые, ласковые, послушные, а между собой они – лучшие друзья, – говорит Анна. – Порой я не понимаю, что хочет сказать Алина, и на помощь приходит Алеша, или наоборот. Алина, говоря про Алешу, всегда добавляет: «Мой брат!»

Вот такой он – мир тишины Алексея и Алины Лелявиных, полный событий и эмоций, доброты и заботы, внимания и взаимопонимания.

Елена Смысленова
Фото автора и из семейного архива Лелявиных

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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