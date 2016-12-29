Язык мой – друг мой

Праздничный диктант

Наблюдения последнего времени, общение в соцсетях дают мне основания утверждать; языковая безграмотность все больше порицается, а умение писать без ошибок все больше приветствуется. Так называемый «олбанский язык», который демонстрировал откровенное презрение к нормам речи, давно не в моде. И это радует. Кстати, вспомнилось. Когда-то попросила своих учеников ответить письменно на вопрос, нужно ли быть грамотным. И если – да, то для чего. Паша Назаров был предельно лаконичен. Он написал; «Конечно. Чтобы не позориться». Спасибо, Паша! Лучше и не придумаешь. Храню листок с твоим греющим душу ответом…

Предлагаю нашим читателям текст диктанта, который можно провести (в качестве полезного развлечения) для всей семьи. А потом, найдя ошибки, поработать над ними сообща. В качестве пособия используйте, например, «Справочник по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя (очень нужная книжка, есть и ее электронная версия). Поверьте, будет нескучно!

Итак, диктант:

Нежданно-негаданно и совсем не по-праздничному на город обрушился невиданный снегопад. Снег не просто падал на землю – он буквально висел в воздухе пушистой, но далеко не прозрачной пеленой. Этот незваный гость сбил все намеченные планы, смешал все карты, перепутал явь с ожидаемой сказкой, в нее не хотелось не верить. Огромные хлопья, из которых были сотканы и спущены с небес миллионы пушистых покрывал, не давали никакой возможности ни видеть, ни слышать, ни дышать свободно и беспрепятственно.

За два дня были заметены и дворовые тропинки, и тротуары, и дороги, по которым силились пробраться натруженные колеса груженного людьми и подарками городского транспорта. Но, несмотря на непролазность и образовавшуюся вдруг недоступность всего, в душах людей все ярче разгоралась заря приближающегося торжества. Ее нечаянные проблески радовали и тревожили одновременно. Радовали оттого, что все неминуемо и близко. А тревожились люди, потому что боялись не успеть: не успеть приготовиться к важному, серьезному, волнующему событию, которое, по существу, и вернулось-то в их жизнь совсем недавно.

Рождество… Прошедший век не поглотил этого чарующего слова бездной новых понятий, а пригрел его, бережно сохранил в книгах и песнопениях, в иконах и картинах, а главное, в душах как людей верующих, так и сомневающихся, но бережно относящихся к традициям родной культуры.

И так же, как когда-то новый Новый год теснил старое Рождество, возрожденный праздник все увереннее входил в жизнь людей, многие из которых заново осознавали его сияюще-сказочную суть, дарящую восторг, благоговение, светлую радость и сладостную надежду на прекрасную и праведную жизнь.

Людмила Анисарова,

писатель