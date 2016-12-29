В приоритете – здоровье

Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе

В ходе встречи Лариса Тюрина проинформировала главу региона о своей деятельности в верхней палате парламента. «Хотелось бы уточнить, по каким позициям следует усилить работу в интересах региона», – отметила Лариса Тюрина. По ее словам, в зону особого внимания Комитета по социальной политике входят такие направления, как развитие системы медпомощи людям старшего возраста и контроль за распространением электронной доставки никотина, так называемых электронных сигарет.

Губернатор назвал усиление гериатрической помощи важной сферой работы законодателей. «Нужно больше внимания уделять состоянию здоровья пожилого населения, организации лечения и социальной помощи, – подчеркнул Олег Ковалев. – Следует оценить, как с этой точки зрения выглядит Рязанская область по сравнению с другими регионами, и использовать все резервы для повышения качества работы». Что касается борьбы с никотиновой зависимостью, то глава региона отметил необходимость усиления антиникотиновой и антинаркотической пропаганды, повышения эффективности формирования здорового образа жизни. «Эта работа должна подкрепляться законодательно», – отметил губернатор.

На встрече также речь шла о системе оказания экстренной помощи в травмоцентрах региона, в том числе при ДТП. «Я считаю, что материально-техническую базу травмоцентров второго уровня, которые находятся вблизи федеральных трасс и действуют на базе БСМП, следует укрепить за счет приобретения новых реанимобилей. Нужно расширить компетенции этих медучреждений, что позволит расширить спектр направлений медпомощи, которую они оказывают населению»,– сказал губернатор.