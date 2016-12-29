В приоритете – здоровье
В ходе встречи Лариса Тюрина проинформировала главу региона о своей деятельности в верхней палате парламента. «Хотелось бы уточнить, по каким позициям следует усилить работу в интересах региона», – отметила Лариса Тюрина. По ее словам, в зону особого внимания Комитета по социальной политике входят такие направления, как развитие системы медпомощи людям старшего возраста и контроль за распространением электронной доставки никотина, так называемых электронных сигарет.
Губернатор назвал усиление гериатрической помощи важной сферой работы законодателей. «Нужно больше внимания уделять состоянию здоровья пожилого населения, организации лечения и социальной помощи, – подчеркнул Олег Ковалев. – Следует оценить, как с этой точки зрения выглядит Рязанская область по сравнению с другими регионами, и использовать все резервы для повышения качества работы». Что касается борьбы с никотиновой зависимостью, то глава региона отметил необходимость усиления антиникотиновой и антинаркотической пропаганды, повышения эффективности формирования здорового образа жизни. «Эта работа должна подкрепляться законодательно», – отметил губернатор.
На встрече также речь шла о системе оказания экстренной помощи в травмоцентрах региона, в том числе при ДТП. «Я считаю, что материально-техническую базу травмоцентров второго уровня, которые находятся вблизи федеральных трасс и действуют на базе БСМП, следует укрепить за счет приобретения новых реанимобилей. Нужно расширить компетенции этих медучреждений, что позволит расширить спектр направлений медпомощи, которую они оказывают населению»,– сказал губернатор.
29 декабря 2016