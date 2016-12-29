Самый добрый праздник

Областная общественно-политическая газета
08:47 МСК
Четверг
29 декабря 2016 года
№244 (5285)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Первые выборы в Рязанской области в 2017 году пройдут веснойВ России шведский футбольный вратарь провел мастер-класс в детско-юношеской спортивной школе «Золотые купола» 153 рязанские семьи, проживающие в 18 аварийных жилых домах, получили ключи от новых квартирВ Рязани вручили премию имени Я.П. Полонского в области литературы Рязанцы могут поучаствовать в социальном проекте «Помощь инвалидам»В Рязани во дворе дома, пострадавшего в октябре от взрыва, прошел предновогодний праздникТри автомобиля столкнулись на дороге в Рязанской областиЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 58 ДТПНа юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная России с рязанцами в составе одержала победу над сборной ЛатвииВ Рождественскую ночь пассажирский транспорт будет работать во временном режиме Вопросы развития сферы образования обсуждали во время встречи губернатор Рязанской области Олег Ковалев и депутат Госдумы РФ Елена МитинаВ праздничные дни изменится режим работы отделений почтовой связи Рязанской областиОдаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества В Рязани 2 пожарных автомобиля тушили легковушку Совещание по вопросам снижения административных барьеров при ведении бизнеса в Рязанской области обсудили на совещании в региональном правительствеПятеро рязанцев удостоены ежегодной премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры»В Рязанской области раскрыли кражу«Снежная карусель» в одном из микрорайонов Рязани изменит схему движения пассажирского транспорта В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Восход СУ-2» и «Автоимпорт» лидирует В Рязанской области проходят предновогодние ярмарки В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок Главная хоккейная команда Рязанской области без игры получила три очка в чемпионате России Губернатор Олег Ковалев провел встречу с представителем Совета Федерации РФ от Рязанской области Ларисой ТюринойВ Новогоднюю ночь в Рязани изменится режим работы и схема маршрутов общественного транспорта Трое пострадали – полиция сообщила подробности утреннего ДТП в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
29.12.2016
Просмотров: 116
№244 (5285) |
Вторая полоса
Праздник
Версия для печати

Самый добрый праздник

В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Губернатор Олег Ковалев пожелал детворе с пользой провести зимние каникулы
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Губернатор Олег Ковалев пожелал детворе с пользой провести зимние каникулы

Губернаторские елки в регионе проходят с 26 декабря по 6 января. Очередной такой большой праздник состоялся вчера в областном драмтеатре.

На него собрались около 600 ребят школьного и дошкольного возраста из Рязани и всех районов области. Это одаренные дети, юные победители конкурсов, фестивалей, олимпиад, дети из малообеспеченных семей, интернатных учреждений. Для ребят были подготовлены яркое новогоднее представление с участием сказочных героев и, конечно же, подарки. Праздник в драмтеатре начался в фойе у елки, а затем переместился в зрительный зал.

Поздравить детвору с Новым годом пришел губернатор Олег Ковалев. Он пожелал ребятам получить подарки, о которых они мечтали, и активно провести новогодние каникулы – покататься на санках, лыжах и коньках.

В муниципалитетах региона сейчас также проводятся елки глав администраций, в школах организуются свои праздники. Всего в регионе, по данным министерства образования области, в елках и представлениях перед Новым годом и в дни зимних каникул примут участие 92 тысячи юных рязанцев.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
В приоритете – здоровье
Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе
По материалам официального сайта Правительства области
Школьные перспективы
Как будет развиваться сфера образования в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
C новосельем!
Региональная программа переселения рязанцев из ветхого и аварийного жилья завершена досрочно
Светлана Максимова
Общество
С задачей справиться досрочно
В Рязани начали строить новый корпус больницы скорой медицинской помощи
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Без барьеров!
Поддержка бизнеса должна быть эффективной
По материалам официального сайта Правительства области
Культура
Насыщенный и многогранный
Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино
Вероника Шелякина
Культура
Огоньки таланта
Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества
Анна Добролежа
Общество
Выборные итоги и планы
Первые выборы в регионе в 2017 году пройдут уже весной
Татьяна Железнова
Общество
Поздравления в родном дворе
Жителей дома, пострадавшего в октябре от взрыва газа, поздравили с наступающим Новым годом представители федеральной, областной и городской власти
Елена Серебрякова
Общество
Команда молодых аграриев
Будущих работников сельского хозяйства приглашают поиграть в начинающих фермеров
Семья
В ожидании праздника
Ирина Сизова
Семья
В помощь мамам
Многодетным семьям оказали поддержку
Ольга Трубушкина
Семья
Рядом с нами
В мире любви, добра. И тишины
Семья
Язык мой – друг мой
Праздничный диктант
Культура
Юмор под бой курантов
В Рязани разыграли Новогодний Кубок КВН силовых структур и ведомств
Елена Серебрякова
На правах рекламы
Зола превращается….
Рациональное использование всех ресурсов предприятия – правильное решение настоящего хозяйственника и предпринимателя
Общество
Помочь просто
№ 244 (5285) от
29 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
C новосельем!
Региональная программа переселения рязанцев из ветхого и аварийного жилья завершена досрочно
С задачей справиться досрочно
В Рязани начали строить новый корпус больницы скорой медицинской помощи
Без барьеров!
Поддержка бизнеса должна быть эффективной
В приоритете – здоровье
Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе
Самый добрый праздник
В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
Школьные перспективы
Как будет развиваться сфера образования в регионе
Насыщенный и многогранный
Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино
Огоньки таланта
Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества
Выборные итоги и планы
Первые выборы в регионе в 2017 году пройдут уже весной
Поздравления в родном дворе
Жителей дома, пострадавшего в октябре от взрыва газа, поздравили с наступающим Новым годом представители федеральной, областной и городской власти
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В конкурсе «Мисс Студенчество Рязанской области – 2016» победила представительница Политехнического университета
2. Слово сокровенное
3. «Судьбы веретено»
4. Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
5. В Рязанской области состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского
6. Опыт Рязанской области в сохранении народных художественных промыслов отмечен участниками международного ремесленного конгресса
7. В Рязани выступил Хор Валаамского монастыря
8. В Рязанской области реализуется молодежный образовательный проект, посвящённый жизни и деятельности великого русского учёного К.Э. Циолковского
9. В Рязани показали рисунки детей, переживших оборону города осенью-зимой 1941 г.
10. Ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России вновь избрана Раиса Купавская
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru