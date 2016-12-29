Самый добрый праздник

В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок

Губернаторские елки в регионе проходят с 26 декабря по 6 января. Очередной такой большой праздник состоялся вчера в областном драмтеатре.

На него собрались около 600 ребят школьного и дошкольного возраста из Рязани и всех районов области. Это одаренные дети, юные победители конкурсов, фестивалей, олимпиад, дети из малообеспеченных семей, интернатных учреждений. Для ребят были подготовлены яркое новогоднее представление с участием сказочных героев и, конечно же, подарки. Праздник в драмтеатре начался в фойе у елки, а затем переместился в зрительный зал.

Поздравить детвору с Новым годом пришел губернатор Олег Ковалев. Он пожелал ребятам получить подарки, о которых они мечтали, и активно провести новогодние каникулы – покататься на санках, лыжах и коньках.

В муниципалитетах региона сейчас также проводятся елки глав администраций, в школах организуются свои праздники. Всего в регионе, по данным министерства образования области, в елках и представлениях перед Новым годом и в дни зимних каникул примут участие 92 тысячи юных рязанцев.