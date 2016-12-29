Областная общественно-политическая газета
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Четверг
29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Вторая полоса
Общество
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Школьные перспективы

Как будет развиваться сфера образования в регионе

Состоялась встреча губернатора Олега Ковалева и члена Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ Елены Митиной.

На встрече обсуждались вопросы развития сферы образования с учетом выделения региону дополнительных средств из федерального бюджета. «Для наших сельских школ очень важно, что продолжится ремонт спортзалов, создание новых спортивных площадок. Безусловно, самым главным является факт реализации программы «Новая школа». Хотелось бы получить финансирование уже в январе-феврале 2017 года, чтобы активно достраивать те объекты, которые у нас в заделе. Мы предполагаем ввести школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня и еще две школы в Пронском и Скопинском районах», – сказал губернатор. Он добавил, что регион, со своей стороны, обеспечивает софинансирование работ.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Елена Митина проинформировала главу региона о предложениях, поступивших от инвестора о строительстве завода по производству медицинских препаратов, а также о возможностях поставки на экспорт стройматериалов и продовольствия, производимых в Рязанской области.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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Без барьеров!
Поддержка бизнеса должна быть эффективной
В приоритете – здоровье
Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе
Самый добрый праздник
В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
Школьные перспективы
Как будет развиваться сфера образования в регионе
Насыщенный и многогранный
Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино
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