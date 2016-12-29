Насыщенный и многогранный

Областная общественно-политическая газета
08:47 МСК
Четверг
29 декабря 2016 года
№244 (5285)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Трое пострадали – полиция сообщила подробности утреннего ДТП в Рязанской областиОдаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества В Рязани во дворе дома, пострадавшего в октябре от взрыва, прошел предновогодний праздникВ праздничные дни изменится режим работы отделений почтовой связи Рязанской областиЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 58 ДТПВопросы развития сферы образования обсуждали во время встречи губернатор Рязанской области Олег Ковалев и депутат Госдумы РФ Елена МитинаВ Рязанской области раскрыли кражуВ Рязани вручили премию имени Я.П. Полонского в области литературы В Рязани 2 пожарных автомобиля тушили легковушку В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок «Снежная карусель» в одном из микрорайонов Рязани изменит схему движения пассажирского транспорта Три автомобиля столкнулись на дороге в Рязанской области153 рязанские семьи, проживающие в 18 аварийных жилых домах, получили ключи от новых квартирРязанцы могут поучаствовать в социальном проекте «Помощь инвалидам»В России шведский футбольный вратарь провел мастер-класс в детско-юношеской спортивной школе «Золотые купола» В Рязанской области проходят предновогодние ярмарки Первые выборы в Рязанской области в 2017 году пройдут веснойГубернатор Олег Ковалев провел встречу с представителем Совета Федерации РФ от Рязанской области Ларисой ТюринойНа юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная России с рязанцами в составе одержала победу над сборной ЛатвииПятеро рязанцев удостоены ежегодной премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры»Главная хоккейная команда Рязанской области без игры получила три очка в чемпионате России Совещание по вопросам снижения административных барьеров при ведении бизнеса в Рязанской области обсудили на совещании в региональном правительствеВ Рождественскую ночь пассажирский транспорт будет работать во временном режиме В Новогоднюю ночь в Рязани изменится режим работы и схема маршрутов общественного транспорта В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Восход СУ-2» и «Автоимпорт» лидирует
Главная страница / Новости Рязани и области
29.12.2016
Просмотров: 170
№244 (5285) |
Вторая полоса
Культура
Версия для печати

Насыщенный и многогранный

Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино

В областной библиотеке имени Горького состоялось заседание расширенной коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области, на котором подвели итоги уходящего Года кино.

По словам министра Виталия Попова, основные направления деятельности были связаны со строительством объектов культуры. Так, в Касимове открылся Центр культурного развития, в Батуринском сельском поселении Рыбновского района появилась библиотека нового типа, многофункциональный Дом культуры распахнул свои двери для жителей рабочего поселка Ухолово. Здесь проводились кинопоказы, выставки. Туда переехала музыкальная школа, расположилась детская и взрослая библиотеки, детская студия изобразительного искусства.

В рамках Года кино в Рязанской области прошло свыше четырех тысяч различных акций, фестивалей, конкурсов, творческих встреч, которые посетило более двухсот тысяч человек. Заметными событиями стали IV Тарковские чтения по теории и практике киноискусства, конкурс «Океан Солярис – острова памяти», акции «Ночь кино» и «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», проект областной библиотеки имени Горького «Кино многоликое и многогранное».

Благодаря всероссийской программе поддержки кинотеатров, которая предполагает открытие новых залов в населенных пунктах до ста тысяч зрителей, в Касимове и Сасове открылись новые кинотеатры. На их восстановление и переоборудование было затрачено пять миллионов рублей. В настоящее время в учреждениях культуры области работает чуть более 50 единиц видеопроекционного оборудования. В ближайшее время кинозал КДЦ «Октябрь» города Рязани будет оснащен оборудованием для людей с нарушением слуха. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более полутора миллионов рублей.

***

Во время заседания коллегии вручили награды лауреатам ежегодной премии имени Якова Полонского. Она была учреждена правительством Рязанской области в 2008 году и предусматривает денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей для каждого победителя.

В номинации «За прозаические произведения» лауреатом стал писатель-фронтовик, Почетный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. Премия присуждена ему за собрание сочинений в девяти томах. «За поэтические произведения» награду получил автор сборника «Божьи воды» Сергей Панферов. В номинации «Историко-документальная проза и публицистика» премию вручили Александру Потапову за книгу «Шацкие легенды и были: историко-краеведческие очерки».

Еще пятеро рязанцев получили ежегодную региональную премию «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры». В номинации «Народное пение» победителями стали руководитель любительского коллектива «Песня Русская» из Ермишинского района Ольга Мирошкина и художественный руководитель песенно-инструментального ансамбля «Отрада» ДК «Приокский» Елена Покидова. В номинации «Народная музыка» награду получила руководитель народного коллектива «Русская миниатюра» из Пронского района. Две награды отправились в город Касимов: руководитель хореографического ансамбля «Юность» Галина Романова стала победителем в номинации «Народный танец», а руководитель детского вокального ансамбля «Княженика» Лариса Щербакова получила премию в номинации «Традиционная народная культура».

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
Школьные перспективы
Как будет развиваться сфера образования в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Огоньки таланта
Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
C новосельем!
Региональная программа переселения рязанцев из ветхого и аварийного жилья завершена досрочно
Светлана Максимова
Общество
С задачей справиться досрочно
В Рязани начали строить новый корпус больницы скорой медицинской помощи
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Без барьеров!
Поддержка бизнеса должна быть эффективной
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В приоритете – здоровье
Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
Самый добрый праздник
В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
Людмила Иванова
Общество
Выборные итоги и планы
Первые выборы в регионе в 2017 году пройдут уже весной
Татьяна Железнова
Общество
Поздравления в родном дворе
Жителей дома, пострадавшего в октябре от взрыва газа, поздравили с наступающим Новым годом представители федеральной, областной и городской власти
Елена Серебрякова
Общество
Команда молодых аграриев
Будущих работников сельского хозяйства приглашают поиграть в начинающих фермеров
Семья
В ожидании праздника
Ирина Сизова
Семья
В помощь мамам
Многодетным семьям оказали поддержку
Ольга Трубушкина
Семья
Рядом с нами
В мире любви, добра. И тишины
Семья
Язык мой – друг мой
Праздничный диктант
Культура
Юмор под бой курантов
В Рязани разыграли Новогодний Кубок КВН силовых структур и ведомств
Елена Серебрякова
На правах рекламы
Зола превращается….
Рациональное использование всех ресурсов предприятия – правильное решение настоящего хозяйственника и предпринимателя
Общество
Помочь просто
№ 244 (5285) от
29 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
C новосельем!
Региональная программа переселения рязанцев из ветхого и аварийного жилья завершена досрочно
С задачей справиться досрочно
В Рязани начали строить новый корпус больницы скорой медицинской помощи
Без барьеров!
Поддержка бизнеса должна быть эффективной
В приоритете – здоровье
Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с членом Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Ларисой Тюриной по ее просьбе
Самый добрый праздник
В Рязанской области продолжается марафон новогодних елок
Школьные перспективы
Как будет развиваться сфера образования в регионе
Насыщенный и многогранный
Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино
Огоньки таланта
Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества
Выборные итоги и планы
Первые выборы в регионе в 2017 году пройдут уже весной
Поздравления в родном дворе
Жителей дома, пострадавшего в октябре от взрыва газа, поздравили с наступающим Новым годом представители федеральной, областной и городской власти
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В конкурсе «Мисс Студенчество Рязанской области – 2016» победила представительница Политехнического университета
2. Слово сокровенное
3. «Судьбы веретено»
4. Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
5. В Рязанской области состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского
6. Опыт Рязанской области в сохранении народных художественных промыслов отмечен участниками международного ремесленного конгресса
7. В Рязани выступил Хор Валаамского монастыря
8. В Рязанской области реализуется молодежный образовательный проект, посвящённый жизни и деятельности великого русского учёного К.Э. Циолковского
9. В Рязани показали рисунки детей, переживших оборону города осенью-зимой 1941 г.
10. Ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России вновь избрана Раиса Купавская
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru