Насыщенный и многогранный

Работники культуры подвели итоги уходящего Года кино

В областной библиотеке имени Горького состоялось заседание расширенной коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области, на котором подвели итоги уходящего Года кино.

По словам министра Виталия Попова, основные направления деятельности были связаны со строительством объектов культуры. Так, в Касимове открылся Центр культурного развития, в Батуринском сельском поселении Рыбновского района появилась библиотека нового типа, многофункциональный Дом культуры распахнул свои двери для жителей рабочего поселка Ухолово. Здесь проводились кинопоказы, выставки. Туда переехала музыкальная школа, расположилась детская и взрослая библиотеки, детская студия изобразительного искусства.

В рамках Года кино в Рязанской области прошло свыше четырех тысяч различных акций, фестивалей, конкурсов, творческих встреч, которые посетило более двухсот тысяч человек. Заметными событиями стали IV Тарковские чтения по теории и практике киноискусства, конкурс «Океан Солярис – острова памяти», акции «Ночь кино» и «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», проект областной библиотеки имени Горького «Кино многоликое и многогранное».

Благодаря всероссийской программе поддержки кинотеатров, которая предполагает открытие новых залов в населенных пунктах до ста тысяч зрителей, в Касимове и Сасове открылись новые кинотеатры. На их восстановление и переоборудование было затрачено пять миллионов рублей. В настоящее время в учреждениях культуры области работает чуть более 50 единиц видеопроекционного оборудования. В ближайшее время кинозал КДЦ «Октябрь» города Рязани будет оснащен оборудованием для людей с нарушением слуха. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более полутора миллионов рублей.

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Во время заседания коллегии вручили награды лауреатам ежегодной премии имени Якова Полонского. Она была учреждена правительством Рязанской области в 2008 году и предусматривает денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей для каждого победителя.

В номинации «За прозаические произведения» лауреатом стал писатель-фронтовик, Почетный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. Премия присуждена ему за собрание сочинений в девяти томах. «За поэтические произведения» награду получил автор сборника «Божьи воды» Сергей Панферов. В номинации «Историко-документальная проза и публицистика» премию вручили Александру Потапову за книгу «Шацкие легенды и были: историко-краеведческие очерки».

Еще пятеро рязанцев получили ежегодную региональную премию «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры». В номинации «Народное пение» победителями стали руководитель любительского коллектива «Песня Русская» из Ермишинского района Ольга Мирошкина и художественный руководитель песенно-инструментального ансамбля «Отрада» ДК «Приокский» Елена Покидова. В номинации «Народная музыка» награду получила руководитель народного коллектива «Русская миниатюра» из Пронского района. Две награды отправились в город Касимов: руководитель хореографического ансамбля «Юность» Галина Романова стала победителем в номинации «Народный танец», а руководитель детского вокального ансамбля «Княженика» Лариса Щербакова получила премию в номинации «Традиционная народная культура».