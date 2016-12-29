Огоньки таланта

Одаренные дети водили хоровод в рязанском Дворце детского творчества

На елку главы администрации г. Рязани пригласили 250 ребят. Это победители областных, всероссийских, международных конкурсов, школьных олимпиад.

Ребята усердно занимались творчеством и учебой в этом году и заслужили право хорошо повеселиться. В начале праздника театральные, танцевальные и песенные коллективы ДДТ показали юным гостям спектакль «Пять минут, или Украденное время», который включал в себя не только постановку, но и концертные номера.

Пятиклассница из школы №21 П­олина Львова попала на елку благодаря двум победам. Она заняла 1 место в школьных олимпиадах по русскому языку и литературе. Полина очень любит читать рассказы и писать изложения: во-первых, это интересно девочке, во-вторых, очень хорошо у нее получается. В свободное от учебы время Полина любит кататься на льду. В этом году она у Деда Мороза попросила новые коньки. Ее подруга и одноклассница Юлия Анисько в новогоднего волшебника не верит, поэтому подарок будет ждать от родителей. Они обещали ей электронные часы. Девочка хорошо учится в школе, и ей важно следить за временем во время написания контрольных работ. В этом году девочка добилась высоких результатов и заняла 1 место на школьной олимпиаде по биологии.

После спектакля вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили большой хоровод. В конце праздника каждый школьник получил сладкий подарок от новогодних волшебников.