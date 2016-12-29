Выборные итоги и планы

Первые выборы в регионе в 2017 году пройдут уже весной

Об этом стало известно на итоговом в 2016 году заседании областной избирательной комиссии.

Перед обращением к повестке дня председатель облизбиркома Владимир Грачев отметил, что уходящий год был непростым, а в следующем – комиссии тоже предстоит напряженная работа. Главными выборами 2017 года станут выборы губернатора области. «Губернаторскую кампанию по интенсивности не сравнить с другими. Это всегда столкновение личностей, команд, стоящих за ними», – отметил Владимир Грачев.

В повестке дня был ряд рабочих вопросов, связанных с распределением обязанностей между членами нового состава комиссии по направлениям ее деятельности. Были утверждены итоги работы Контрольно-ревизионной службы при облизбиркоме за второе полугодие 2016 года и план ее работы на первое полугодие нового года. Под занавес года утверждена бюджетная смета обл­избиркома на 2017-й и на плановый период 2018 – 2019 годов. На содержание комиссии, проведение программных мероприятий в 2017 году выделено 26,2 млн. рублей, в 2018-м – 25,3 млн. рублей, в 2019-м – около 27 млн. рублей. В связи с сокращением финансирования пришлось внести изменения в постановление о ведомственной целевой программе «Развитие правовой и электоральной культуры граждан в Рязанской области на 2017 – 2021 годы». Сэкономить в будущем году решили на проведении социологического исследования, на некоторых других направлениях.

Между тем первая избирательная кампания 2017 года, правда, муниципального масштаба, в регионе уже начинается. На заседании облизбирком дал разрешение территориальной избирательной комиссии Шиловского района на открытие счета для подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Шиловской районной Думы по одномандатному избирательному округу №8. Они состоятся в районе 12 марта 2017 года. Как пояснил секретарь облизбиркома Сергей Скобелев, решение о назначении выборов было принято территориальной избирательной комиссией 13 декабря. Оно связано с тем, что депутат досрочно сложил с себя полномочия. Дополнительные выборы по правилам должны быть проведены в течение года с этого момента. Если дожидаться единого дня голосования в сентябре 2017 года, уложиться в срок не получится, потому выборы назначены на март.

Все пришедшие на заседание члены облизбиркома получили выпущенный к Новому году календарь «История выборов в произведениях русских художников». На издание тиражом 100 экземпляров комиссия потратила средства, сэкономленные в ходе избирательного цикла 2016 года.