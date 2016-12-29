Поздравления в родном дворе

Жителей дома, пострадавшего в октябре от взрыва газа, поздравили с наступающим Новым годом представители федеральной, областной и городской власти

Небольшой праздник состоялся во дворе дома №4 в 1-м Осеннем переулке. Местных жителей приветствовали добрыми словами пожеланий заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

– Этот год был сложным для всех, но вместе мы смогли справиться со многими проблемами, – отметила Елена Буняшина. – За последние месяцы вы по-соседски сдружились. Желаю вам встретить Новый год радостно. Здоровья и благополучия!

Лариса Тюрина пожелала мирного неба над головой, добра и человеческого отношения друг к другу. А Лариса Крохалева рассказала, что все обещанные работы по ремонту в доме были сделаны вовремя, и Новый год его жители смогут встретить в теплой обстановке.

Жильцы поблагодарили за быструю работу строителей, которые в короткие сроки реконструировали пострадавшие квартиры.