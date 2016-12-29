Команда молодых аграриев

Будущих работников сельского хозяйства приглашают поиграть в начинающих фермеров

Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» объединяет студентов всех аграрных вузов России. В 2017 году она пройдет уже в пятый раз. Проект помогает развивать у учащихся навыки бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умение работать в команде. Начинающими фермерами могут стать команды в количественном составе до пяти человек. К участию в игре допускаются: ученические производственные бригады; студенты выпуск­ных курсов аграрных средних специальных учебных заведений; студенты, магистранты и аспиранты аграрных выс­ших учебных заведений.

Их ожидает несколько конкурсов, в которых команды должны будут презентовать свои бизнес-идеи, ответить на вопросы соперников и экспертного жюри в области бизнес-планирования, менеджмента, программ Минсельхоза России, найти решения в различных проблемных ситуациях в соответствии с действующим законодательством РФ. Победители определяются по сумме набранных баллов.

Проведение федерального этапа игры, определение победителей и их награждение запланировано на весну 2017 года. Пока же будет проводиться региональный этап V игры «Начинающий фермер», который должен завершиться в регионах России до 1 марта. Для участия в проекте необходимо подать заявку в региональный организационный комитет.