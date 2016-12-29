C новосельем!

Региональная программа переселения рязанцев из ветхого и аварийного жилья завершена досрочно

Еще 153 рязанские семьи, проживающие в 18 аварийных жилых домах, получили ключи от новых благоустроенных квартир. Введен в эксплуатацию девятнадцатиэтажный двухподъездный дом на улице Бирюзова, построенный в рамках четвертого этапа реализации адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы.

Ключи от новой двухкомнатной квартиры губернатор Олег Ковалев вручил и Татьяне Петровне Максимовой. Более пятнадцати лет она жила в доме барачного типа в микрорайоне Горроща без удобств: в доме не было даже водопровода. Когда-то одноэтажный дом на несколько семей был ведомственным, но впоследствии остался не у дел.

– У моей семьи нет возможности взять ипотечный кредит и купить благоустроенное жилье. Программа по переселению жителей ветхого фонда помогла нам решить жилищный вопрос, – говорит Татьяна Петровна.

У Максимовых все готово к переезду, новогоднюю ночь семья планирует провести уже в квартире на улице Бирюзова.

– Мне здесь все нравится, и район удобный, все необходимое рядом, квартира теплая, светлая, уже заказали новый стол на кухню и новый диван в комнату, – делится впечатлениями и планами хозяйка.

Дом №6«Б» на улице Бирюзова по-своему уникальный. В каждой квартире здесь установлены газоанализаторы, при централизованной системе отопления у жильцов есть возможность индивидуально регулировать подачу тепла в каждую квартиру, стояки отопления «убраны» в пол, что делает его теплым в зимний период. Строительная компания «Лидер» приступила к возведению дома в марте этого года. Построить здание и передать собственникам полностью готовые к заселению квартиры, то есть с внутренней отделкой, удалось всего за 9 месяцев. Общая стоимость приобретенных для переселения жилых помещений составила 189,8 млн. рублей, из которых 99,0 миллионов выделила Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ, 50,1 миллиона рублей – област­ной бюджет и 40,7 миллиона рублей – средства бюджета областного центра.

– Дом построен качественно, по современным стандартам. Этим домом мы досрочно завершаем программу переселения граждан из аварийного фонда. Сейчас рассматривается вопрос о выделении на 2017 год дополнительных средств, чтобы еще часть рязанцев, проживающих в ветхих, аварийных домах, могли в следующем году получить новые, хорошо обустроенные, современные квартиры, – отметил Олег Ковалев.

Всего на реализацию адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья на 2013 – 2017 годы было направлено более трех миллиардов рублей, расселено свыше 6,5 тысячи граждан. В программе четвертого этапа участие приняло 21 муниципальное образование области, расселено 1 858 рязанцев, проживавших в 788 аварийных жилых помещениях.