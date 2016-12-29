Областная общественно-политическая газета
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29 декабря 2016 года
№244 (5285)
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29.12.2016
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№244 (5285) |
Первая полоса
Общество
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С задачей справиться досрочно

В Рязани начали строить новый корпус больницы скорой медицинской помощи

В областном центре началось строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. Это стало возможным благодаря внесенным в федеральный бюджет изменениям и выделению почти 112 миллионов рублей на начало работ. Об этом стало известно в начале ноября этого года. Глава региона Олег Ковалев дал поручение завершить строительство новой БСМП в 2018 году. Что сделано сегодня, на каком этапе находится строительство, рассказывает руководитель министерства строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

Р.В. – Средства выделены совсем недавно, строительство уже началось, когда успели сделать проект?

В.М. – Проект нового здания больницы скорой медицинской помощи был выполнен рязанской организацией «Квант-проект» в 2015 году за счет средств регионального бюджета. Тогда же он прошел государственную экспертизу. Стоимость проектных работ составила около 40 миллионов рублей.

Р.В. – Что это будет за здание?

В.М. – Здание имеет сложную конфигурацию, разноэтажное, до 8 этажей, в монолитном исполнении с ограждающими конструкциями из керамического кирпича. Оно в целом непростое, начиная от архитектурного решения, заканчивая «начинкой». Все подчинено требованиям, предъявляемым нормами к сооружениям системы здравоохранения. Его площадь, включая все вспомогательные помещения, составляет 65 тысяч квадратных метров. Застраиваемая территория – 5,2 гектара. Проектом предусмотрено современное благоустройство территории, озеленение.

Р.В. – Один из образцов современных зданий для здравоохранения в регионе – перинатальный центр. Можно ли говорить о том, что новый корпус БСМП будет выполнен на аналогичном уровне?

В.М. – Проектировщики работали совместно со специалистами министерств здравоохранения и строительного комплекса, которые предварительно составили техническое задание. Проект учитывает все современные требования и технологии, например, в здании увеличена площадь палат, которые рассчитаны на два койко-места при общей вместимости больницы в 540 коек. В здании будет расположено несколько специализированных отделений.

Р.В. – Какие работы ведутся сегодня на строительной площадке?

В.М. – Завершены подготовительные работы, снесены старые постройки, размещавшиеся на площадке, выполнена планировка территории и началось непосредственное строительство. В частности, отрыт котлован, ведем производство фундамента.

Р.В. – Подрядчик определен?

В.М. – На проведение первого этапа работ тендер выиграл производственный кооператив «Квант».

Р.В. – Строительство будет вестись полностью на федеральные средства?

В.М. – Обязательное условие выделения средств из федерального бюджета – региональное софинансирование. При этом доля, которую направит на строительство БСМП регион, будет минимальной.

Р.В. – Первый транш уже поступил. На что его хватит?

В.М. – Этих денег нам хватит для того, чтобы полностью выполнить фундамент хозяйственного корпуса здания. В настоящее время идет процедура аукциона по отбору подрядчика на возведение второго этапа.

Р.В. – Каковы сроки реализации проекта в целом?

В.М. – Строительство рассчитано на 36 месяцев, но губернатор поставил нам задачу завершить его досрочно. Строительных мощностей, равно как и квалифицированных специалистов, для этого у нас достаточно.

Р.В. – Каково будущее зданий, в которых сегодня размещена больница скорой медицинской помощи?

В.М. – Они находятся в аварийном состоянии. Совместно со строительной лабораторией мы провели обследование и установили их ограниченную пригодность к эксплуатации.

Статья опубликована в номере 244 (5285) от 29 декабря 2016 года
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