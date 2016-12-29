Вести районов

ЗАХАРОВО. В собственности семейной фермы Владимира Семакова, расположенной на территории Плахинского сельского поселения, насчитывается 78 голов крупного рогатого скота, в том числе 40 – молодняка. В хозяйстве ведется реконструкция животноводческого помещения. Строение заведено под крышу, отремонтированы оконные проемы, вставлены стекла. Начались работы по внутренней отделке помещения. Сейчас на ферме получают до 35 тонн молока в квартал, реализуют полученную продукцию под брендом «Зорька» на ярмарках выходного дня в областном центре.

КАСИМОВ. В Центре культурного развития состоялась елка главы администрации города. Театрализованное представление подготовлено творческими коллективами Дворца культуры. В зале собрались одаренные дети: победители творческих конкурсов, олимпиад по английскому, литературе, волонтеры-активисты, мастера декоративно-прикладного искусства. Ребятам были вручены подарки от представителей местной власти и спонсоров различных конкурсов, прошедших в городе в 2016 году.

ШАЦК. За большой личный вклад в развитие сельского хозяйства Александру Конышеву – заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-1» Шацкого района присуждена премия губернатора Рязанской области. Александр Иванович трудится в агропромышленном комплексе более 30 лет. В ООО «Рассвет-1» в 2016 году увеличились посевные площади на 907 га. При этом повысилась и урожайность зерновых культур. Хозяйство успешно развивает животноводство, является одним из лидеров в производстве мяса и молока в районе.

ШИЛОВО. По улицам райцентра прошли около сорока Дедов Морозов в паре со Снегурочками. Сопровождали их снеговики, звери из сказок, кикиморы, скоморохи и другие персонажи. Особое внимание зрителей привлекли необыкновенной красоты петушки – символы наступающего нового года. Пройдя по главной улице райцентра с песнями, прибаутками и речевками, участники шествия сделали почетный круг на площади Советской, где их уже ждала основная масса зрителей. Под бурные аплодисменты Дедушки Морозы и Снегурочки поднялись на сцену, где Воевода отдал рапорт готовности к встрече Нового года заместителю главы администрации района Людмиле Агафоновой. После поздравления она провела церемонию награждения участников костюмированного шествия и объявленных в рамках этого дня конкурсов.

МИХАЙЛОВ. В ФСК «Метеор» состоялось ежегодное вручение районной награды «Спортивная гордость родного края». В церемонии принял участие депутат Рязанской областной Думы, Почетный гражданин Рязанской области и города Михайлова, президент федерации греко-римской борьбы района Владимир Сидоров. В этом году среди лауреатов: в номинации «Спортивная легенда» – Василий Беликов, основоположник греко-римской борьбы в районе; в номинации «Вся моя жизнь – спорт» – Павел Орешков; в номинации «Открытие года» – Александра Аникушина, победитель лично-командного чемпионата и первенства области по легкоатлетическому кроссу; в номинации «Преодоление» – Алексей Лисовой, мастер спорта России, серебряный призер чемпионата и финалист кубка России по настольному теннису.

КАДОМ. В Кадомском комплексном центре социального обслуживания населения были организованы конкурсы профессионального мастерства. В одном соревновались сотрудники отделений учреждения, в другом – социальные работники. Основные цели конкурсов – распространение инновационных форм оказания услуг, формирование позитивного имиджа профессии, повышение заинтересованности работников в своем деле. Представители отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов показали самый высокий профессиональный уровень во всех номинациях. Среди соцработников лучшей стала Лариса Китушина.