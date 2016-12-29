5 пожарных автомобилей тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня ночью произошел пожар в жилом доме по улице Набережная в Касимове. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 03.59. Жилой деревянный дом в результате пожара поврежден огнем. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.