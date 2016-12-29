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29.12.2016
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Общество
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В Рязани определили оператора платных парковок

В администрации города были подведены итоги открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения по созданию и использованию на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Рязани.

Как сообщает сайт администрации города, оператором платных парковок станет Рязанский филиал ПАО «Ростелеком». Компания стала победителей открытого конкурса, в дальнейшем с ней будет заключено инвестиционное соглашение, в рамках которого оператор за счет собственных и (или) привлеченных средств будет обязан приобрести и установить оборудование для организации парковок, также осуществлять работы по организации парковочных мест, в том числе создает дорожную инфраструктуру.

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