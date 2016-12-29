Рязанская муниципальная автоколонна № 1310 получила десять новых автобусов

До Рязани, места своей постоянной дислокации, автобусы преодолели путь в 1200 километров. От завода-изготовителя, из Республики Татарстан, их перегоняли свои ходом. Ни одна ходовая деталь в пути не отказала. Во время следования техника подверглась истытаниям и в условиях низких температур машины, работающие на газовом топливе, легко перенесли 30-градусные морозы.

Теперь они заменят морально устаревшие и технически изношенные «Икарусы». Глава администрации Рязани Олег Булеков вручил ключи от машин водителям и в салоне одного из автобусов проехал символический круг по территории автоколонны. Внутри салона низкопольного автобуса оборудовано 26 мест для пассажиров и одно место для инвалида-колясочника. Помимо мест для сидения, 80 пассажиров могут ехать стоя.

Завтра автобусы уже отправятся на маршруты. По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Каплинского, есть планы на приобретение новой техники и в новом году, но в полной мере программа обновления муниципального автопарка заработает с января 2018 года.