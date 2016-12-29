Полицейские пресекли незаконную торговлю пиротехникой на двух улицах в Рязани

Сотрудники полиции за прошедшие сутки на улицах Связи и Октябрьская в областном центре выявили и пресекли незаконную торговлю пиротехническими изделиями. 42-летняя рязанка и 19-летний рязанец организовали сбыт пиротехники без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Из незаконного оборота изъято 390 единиц пиротехнической продукции.

На нарушителей составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ, сообщается на сайте областного УМВД России.

В предновогодние дни сотрудники полиции области продолжают проводить рейды.