В Рязани укравшего букет цветов и деньги молодого человека задержали через час

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани по «горячим следам» задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении из торговой палатки денег и букета цветов

Ночью в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на цветочную палатку. 67-летняя пострадавшая рязанка рассказала, что в палатку зашел молодой человек, долго выбирал букет роз, а когда пришло время расплачиваться, рассердился. Злоумышленник ударил пожилую продавщицу табуреткой, которая попалась ему в палатке под руку, и, похитив букет цветов и 3 тысячи рублей, скрылся.

Получив описание внешности злоумышленника, офицер Дежурной части отдела полиции немедленно направил на место преступления следственно-оперативную группу и передал ориентировку на подозреваемого всем полицейским патрулям и экипажам ДПС ГИБДД, курсирующим в городе.

Вскоре полицейские заметили на улице молодого человека, внешне похожего на разыскиваемого злоумышленника. Установлена его причастность к разбойному нападению. Злоумышленника задержали.

Полицейские выяснили, что 21-летний рязанец выпил с приятелями спиртного и перед возвращением домой решил сделать подарок любимой девушке – купить букет роз. Возможно, парень просто хотел порадовать девушку или пытался загладить какую-то оплошность. В круглосуточной торговой палатке подходящие розы нашлись, а деньги у него на них – нет. Тогда парень схватился за табурет…

Девушка на поздний визит молодого человека среагировала холодно, даже букет роз в неурочный предутренний час ее не порадовал. В общем, цветы она не приняла. Злоумышленник выбросил букет и отправился домой.

Через час после разбойного нападения подозреваемого задержали на улице Рязани. Похищенные деньги изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемого взяли под стражу.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области