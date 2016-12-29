В праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричек

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщает об изменениях в порядке курсирования пригородных электропоездов в дни новогодних и рождественских праздников.

Для улучшения обслуживания пассажиров в период празднования Нового года и Рождества движение пригородных электропоездов на Московском транспортном узле будет осуществляться следующим порядком:

30 декабря 2016 г. – расписанием пятницы;

с 31 декабря 2016 г. по 7 января 2017 г. – расписанием субботы;

8 января 2017 г. – расписанием воскресенья;

9 января 2017 г. – расписанием понедельника.

По ряду направлений пустят дополнительные экспрессы. Так, на Казанском направлении назначаются:

экспресс отправлением 31 декабря 2016 г. №7084 Москва – Рязань-2 (с остановками Голутвин, Луховицы, Рыбное), отправление в 09.10, прибытие в 12.30;

экспресс отправлением 7, 8 января 2017 г. №7085 Рязань-1 – Москва (с остановками Рыбное, Луховицы, Голутвин), отправление в 14.10, прибытие в 17.13.

Поезда №№ 6382, 6384, 6383, 6385 сообщением Черусти – Вековка 30, 31 декабря 2016 г. и 8 января 2017 г. будут курсировать составностью в 12 вагонов.

Разъясняется порядок курсирования экспрессов:

№7050 Москва-пасс. Казанская – Рязань-2: отправится 31 декабря 2016 г., не будет курсировать с 1 по 8 января 2017 г.

№7051 Рязань-2 – Москва-пасс. Казанская: отправится 7, 8 января 2017 г., не будет курсировать 31 декабря 2016 г. и с 1 по 6 января 2017 г.