В праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричек
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщает об изменениях в порядке курсирования пригородных электропоездов в дни новогодних и рождественских праздников.
Для улучшения обслуживания пассажиров в период празднования Нового года и Рождества движение пригородных электропоездов на Московском транспортном узле будет осуществляться следующим порядком:
30 декабря 2016 г. – расписанием пятницы;
с 31 декабря 2016 г. по 7 января 2017 г. – расписанием субботы;
8 января 2017 г. – расписанием воскресенья;
9 января 2017 г. – расписанием понедельника.
По ряду направлений пустят дополнительные экспрессы. Так, на Казанском направлении назначаются:
экспресс отправлением 31 декабря 2016 г. №7084 Москва – Рязань-2 (с остановками Голутвин, Луховицы, Рыбное), отправление в 09.10, прибытие в 12.30;
экспресс отправлением 7, 8 января 2017 г. №7085 Рязань-1 – Москва (с остановками Рыбное, Луховицы, Голутвин), отправление в 14.10, прибытие в 17.13.
Поезда №№ 6382, 6384, 6383, 6385 сообщением Черусти – Вековка 30, 31 декабря 2016 г. и 8 января 2017 г. будут курсировать составностью в 12 вагонов.
Разъясняется порядок курсирования экспрессов:
№7050 Москва-пасс. Казанская – Рязань-2: отправится 31 декабря 2016 г., не будет курсировать с 1 по 8 января 2017 г.
№7051 Рязань-2 – Москва-пасс. Казанская: отправится 7, 8 января 2017 г., не будет курсировать 31 декабря 2016 г. и с 1 по 6 января 2017 г.
29 декабря 2016