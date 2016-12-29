Школы и больницы Рязанской области получили 13 новых автомашин

В регион поступила очередная партия новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от автомашин руководителям образовательных и медицинских учреждений вручил губернатор Олег Ковалев.

Восемь современных, хорошо оборудованных медицинских машин отправились в больницы Александро-Невского, Кораблинского, Милославского, Пронского, Рыбновского, Сараевского, Спасского районов.

– Я надеюсь, что эти машины помогут нам своевременно и качественно оказывать первую медицинскую помощь, – сказал Олег Ковалев.

Пять автобусов переданы в школы Кадомского, Клепиковского, Пителинского, Захаровского и Ряжского районов. Всего в 2016 году региональный автопарк машин скорой помощи обновился на 32 единицы, школьных автобусов – на 16.