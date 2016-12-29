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29.12.2016
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Общество
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В военном комиссариате Рязанской области подвели итоги работы за 2016 год

В 2016 году в состав всех созданных призывных комиссий включены представители органов службы занятости населения и общественных организаций, родители призывников и военнослужащих, проходящих военную службу.

В ходе осеннего призыва на службу призвано 1 050 человек. Значительная часть направлена в войска Министерства обороны Российской Федерации, но есть и те, кому довелось служить в подразделениях Нацгвардии и Федеральной службы охраны. План по призыву выполнен, впрочем, в последние годы иного в Рязанской области и не случается.

Молодежь меняет свое представление об армии и, соответственно, отношение к призыву, под воздействием качественных перемен в самой армии и значительного усиления в последнее время работы по патриотическому воспитанию граждан. Значительное влияние на перемены в сознании оказывает в Рязанской области региональное отделение ДОСААФ, Центр военно-патриотического воспитания, детско-юношеский центр «Звезда», военно-ориентированные классы в школах, всероссийское общественное военно-патриотическое движение «Юнармия». По его развитию Рязанская область – в числе шести пилотных регионов России.

Но есть и проблемы в призывной компании, существенная из которых – отсутствие желания у некоторых граждан служить в армии. С «отказниками» военкомату помогает работать УМВД России по Рязанской области. Против тех, кого удается разыскивать, возбуждаются административные и уголовные дела. До реальных посадок дело пока не доходило, а вот условных приговоров уже вынесено не мало. 

По мнению военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, судимость, пусть даже и с условным приговором – пятно на всю жизнь. Такой человек уже не сможет занимать должности в муниципальном и государственном управлении и в некоторых других сферах. Многие «бегают» от призыва до 27 лет, а потом приходят в военкомат и просят выдать им военный билет. Если призывная комиссия признает, что уклонение от призыва не имело под собой веских причин, то человеку на руки выдается справка, которая тоже очень здорово осложнит его дальнейшую жизнь.

В целом же призыв на территории Рязанской области проходил нормально, и значительное большинство призывников осознанно сегодня встает в армейский строй в готовности защитить Отечество.

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