Лучшие представители различных отраслей экономики и социальной сферы региона получили премии Губернатора Рязанской области

В региональном правительстве состоялась церемония вручения губернаторских премий рязанцам, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

Всего награды получили 10 человек. В их числе – художественный руководитель областного театра кукол Валерий Шадский, отмеченный за вклад в развитие культуры региона; заместитель главного врача онкодиспансера Алексей Григорьев, получивший премию за вклад в развитие здравоохранения области; директор проектного института «Промгражданпроект» Валерий Кираковский, награжденный за вклад в развитие строительной отрасли.

Приветствуя собравшихся, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что каждый из награжденных может отнести себя к профессиональной элите региона.

А вручаемые премии, по словам главы региона, – символ признания достижений и заслуг.