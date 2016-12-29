В ДТП в Рязанской области погибли двое взрослых жителей Саратовской области и грудной ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 20.20 в Ряжском районе на 302-м километре автодороги М-6 «Каспий». 30-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением в результате иномарка сперва совершила касательное столкновение с отбойником, а затем выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигающемся во встречном направлении грузовым автомобилем «Фотон». После этого с грузовым автомобилем «Фотон» столкнулся двигающийся в попутном направлении автомобиль «Ниссан».

В ДТП погибли пассажиры автомобиля «Киа Рио» – 34-летний житель Саратовской области, 26-летняя женщина и ее 8-месячный ребенок. Водитель автомобиля «Киа Рио» и его 30-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.