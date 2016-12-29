В Рязани сиротам вручили ключи от новых квартир

Сегодня, 29 декабря, в администрации города в торжественной обстановке вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С новосельем молодых людей поздравили член Совета Федерации от Рязанской области Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Ключи от новых квартир в доме по улице Песочинской получили шестьдесят четыре человека. На приобретение данного жилья из федерального, регионального и городского бюджетов в общей сложности было выделено более семидесяти трех миллионов рублей.

«Приобрести свой дом – огромное счастье для каждого человека, – сказала Елена Буняшина. –В преддверии Нового года вы получаете ключи от собственного жилья, которое станет прочной основой для дальнейшей счастливой жизни».

В прошлом году в Рязани детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было выделено двадцать семь квартир, в этом году – шестьдесят четыре. Лариса Тюрина отметила, что предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – одна из главных социальных задач государства, данная работа будет продолжена и в дальнейшем.

«Мы все прекрасно знаем, как важен для каждого человека свой дом – это безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня вы делаете старт в новую жизнь с новыми возможностями», – отметил Олег Булеков.

Новоселам пожелали, чтобы их квартиры были теплыми и уютными. «Наполняйте ваши дома голосами друзей и близких. Пусть новое жилье станет стартовой полосой в новую жизнь», –подчеркнула Ольга Щетинкина.