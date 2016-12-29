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29.12.2016
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Общество
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За ночь с улиц Рязани вывезли 2 362 кубометра снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью 85 машин спецтехники убирали проезжую часть улиц Полонского, Свободы, Соборной, Циолковского, Московского шоссе, улицы и площади Ленина и других.

Сегодня в уборке задействовано 6 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимнего периода сотрудники дирекции благоустройства вывезли более 37 000 кубометров снега.

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