За ночь с улиц Рязани вывезли 2 362 кубометра снега
Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью 85 машин спецтехники убирали проезжую часть улиц Полонского, Свободы, Соборной, Циолковского, Московского шоссе, улицы и площади Ленина и других.
Сегодня в уборке задействовано 6 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.
Всего с начала зимнего периода сотрудники дирекции благоустройства вывезли более 37 000 кубометров снега.
29 декабря 2016